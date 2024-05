information fournie par So Foot • 10/05/2024 à 22:04

Atalanta-Fiorentina reporté... après la fin de la Serie A !

Après l’heure, ce n’est plus l’heure ! Sauf en Italie.

La qualification de l’Atalanta en finale de la Ligue Europa et de la Fiorentina en finale de la Ligue Europa Conférence bouscule le calendrier de la Serie A. Le club de Bergame est overbooké : championnat contre la Roma (12 mai), finale de Coppa face à la Juve (15 mai), championnat à nouveau contre Lecce (18 mai), finale de C3 face à Leverkusen (22 mai), et enfin la 38 e journée de Serie A contre le Torino (a priori le 26 mai). Deux matchs à disputer chaque semaine, et un sacré caillou dans la chaussure de la ligue puisqu’il reste aussi un match en retard à caler… contre la Fiorentina.…

QB pour SOFOOT.com