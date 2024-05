Atalanta, et l’Italie est là

En éclipsant complètement Leverkusen ce mercredi en finale de Ligue Europa (3-0), la Dea de Gian Piero Gasperini a mis fin à 14 ans de disette pour les clubs transalpins, dans les grandes compétitions européennes. Pour ceux qui en doutaient encore, l’Atalanta est bien la plus belle chose qui soit arrivée au football italien ces dix dernières années.

Au départ, il n’y avait rien. Ou alors si peu. Un petit club de province qui n’intéresse que sa propre ville et sa périphérie. Jusqu’à 2016, et la venue d’un type pas franchement tape-à-l’œil. Gian Piero Gasperini est petit, grisonnant et pas très imposant. Lorsqu’il débarque à Bergame, le club de la ville, l’Atalanta se cherche, à l’image d’un football italien en quête de renaissance. Le monarque Juventus règne alors sur une Serie A déclinante, plombée par la crise structurelle que traversent les deux clubs de Milan. Il y a du changement dans l’air. Encore faut-il le comprendre.

La loi du système

Quand la Vieille Dame se calcifiera tactiquement les années suivantes en pratiquant un football rétrograde, Gasperini se pointe à Bergame avec ses idées fixes. L’Italie du football connaît alors vaguement la recette de celui qui a entraîné plusieurs années les équipes de jeunes de la Juve, avant de réussir deux mandats concluants au Genoa en Serie A (de 2006 à 2010, puis de 2013 à 2016). Elle le méprise un peu, aussi, regardant avec condescendance cet entraîneur qui s’était planté à l’Inter, quelques années plus tôt. Embauché en 2011 par les Nerazzurri , le Mister sera en effet resté cinq misérables matchs sur le banc lombard, avant de se faire virer. Pas sa faute, à entendre le principal intéressé : « L’Inter savait que mon système était le 3-4-3. Je connais d’autres formations, mais c’est celle qui me semble la plus efficace quand j’entraîne une équipe, point. Je crois que la controverse autour de mon système a été un prétexte pour me virer rapidement. » …

Par Adrien Candau pour SOFOOT.com