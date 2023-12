Aston Villa : tout l’Emery leur revient

Troisième de Premier League après une victoire de prestige mercredi face à Manchester City, Aston Villa s'apprête désormais à recevoir Arsenal ce samedi. Boubacar Kamara et ses coéquipiers ne pensent sûrement pas au titre, ils sont trop occupés à courir aux quatre coins du terrain et à digérer les lourdes séances vidéo concoctées par Unai Emery.

Mains sur la tête et regard dans le vide, Pep Guardiola s’est trituré les méninges pendant deux fois 45 minutes suffocantes mercredi, sans jamais trouver la solution pour inquiéter Aston Villa (1-0). Ça faisait bien longtemps que le Catalan n’avait pas vu sa machine être autant enrayée, ne comptabilisant pas la moindre frappe après la 11 e minute. Au cœur du Villa Park, Manchester City a été pris dans une machine à laver infernale dont il est impossible de sortir indemne. À coups de pressing intense, de marquage à la culotte ou de relances courtes osées, les Villans ont remporté les sept rencontres disputées dans leur antre cette saison et s’apprêtent à y recevoir Arsenal, bien décidés à s’offrir le scalp du leader. Les hommes de Mikel Arteta sont justement les derniers à avoir ramené trois points de Birmingham, en février dernier grâce à deux buts dans le temps additionnel au bout d’un match étriqué. Depuis, la série est de 14/14 à domicile.

Et merci Emery

Grâce à son succès en cours de semaine, Aston Villa a doublé Manchester City pour s’installer sur la troisième marche du podium. Même si ça ressemble à une anomalie dans le championnat le plus compétitif du monde, celle-ci fait dire à Pep Guardiola que l’équipe d’Unai Emery fait « définitivement » partie des prétendants au titre. Najim Medini, commentateur de la Premier League pour Canal +, croit, de son côté, à une place dans le top 4 en fin de saison. Un classement inespéré un an plus tôt lorsque le Basque remplaçait Steven Gerrard à la quinzième place de Premier League, avant de remonter jusqu’à la septième, synonyme de qualification en Ligue Europa Conférence. « Unai Emery a tout changé dans ce club , estime le journaliste . Sportivement d’abord, parce que Villa est l’équipe avec le troisième plus haut total de points en 2023 derrière City et Arsenal. » Si Manchester City est sans doute la bête la plus prestigieuse accrochée au tableau de chasse des Villans , d’autres sont tombées avant, à l’image de Tottenham, Chelsea ou encore Brighton, fessé 6-1 au Villa Park.…

