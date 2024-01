information fournie par So Foot • 14/01/2024 à 17:34

Aston Villa rate le coche à Everton

Everton 0-0 Aston Villa

Occasion ratée.

Accroché par Everton (0-0), Aston Villa a manqué une belle occasion de revenir à hauteur du leader, Liverpool. Alors qu’ils restaient sur 13 matchs avec au moins un but marqué, les Villans ont frappé 16 fois sur la cage de Jordan Pickford, sans trouver la faille. Le hors-jeu a privé Álex Moreno de l’ouverture du score (18 e ) et le gardien des Toffees a assumé sa part du boulot, à l’image de ses parades face à Ollie Watkins (13 e ) et Leon Bailey (28 e ).…

QB pour SOFOOT.com