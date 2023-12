« Aston Villa n’a rien créé du tout », tacle Arteta

Mauvais perdant, le Mikel.

Après avoir muselé Manchester City mercredi, Aston Villa a cette fois écœuré Arsenal (1-0), et signé un quinzième succès consécutif à domicile. Le tout au terme d’une rencontre globalement dominée par les Gunners , mais dont l’artillerie a manqué la cible toute la soirée. « C’était vraiment une bonne performance, je pense qu’on était la meilleure équipe et qu’on n’a pas du tout mérité de perdre ce match, mais c’est le football » , a estimé Arteta sur Sky Sports. Avant d’ajouter : « Il faut mettre le ballon au fond des filets et c’est la seule chose qui nous a manqué aujourd’hui. On s’est créé des grosses, grosses occasions, en jouant haut. Villa n’a rien créé du tout. Mais on a perdu le match quand même. » …

AH pour SOFOOT.com