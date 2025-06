Aston Villa annonce le départ de trois poids lourds

Retour à l’envoyeur.

Aston Villa a officialisé ce jeudi plusieurs départs, et pas des moindres . Si les fins de contrat de Robin Olsen, le gardien suédois, et du défenseur Kortney Hause étaient attendues, c’est surtout la fin des prêts de trois poids lourds qui attire l’attention. Arrivés en renfort lors du mercato hivernal, Marco Asensio, Marcus Rashford et Axel Disasi font déjà leurs valises. L’Espagnol retourne au PSG, l’Anglais à Manchester United et le défenseur français à Chelsea.…

TA pour SOFOOT.com