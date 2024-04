ASSE : la belle épopée de Baptiste Chassagne et Simon Dugué jusqu’à Geoffroy-Guichard

Des watts pour les Verts.

Si Geoffroy-Guichard et l’AS Saint-Étienne ont vécu un final totalement frappadingue samedi dernier lors de la réception de Bordeaux (2-1), deux de ses supporters ont poussé le bouchon du plaisir encore un brin plus loin. Dixième du dernier UTMB, le traileur Baptiste Chassagne, et l’un de ses proches, l’affûté vidéaste Simon Dugué, tous deux accompagnés de près par un autre pote, le vidéaste Léo Girard, avaient en effet décidé de s’envoyer un voyage de 9 heures et 230 bornes en vélo, entre Beaufort et Saint-Étienne, pour aller se réchauffer dans le Kop Nord, passant notamment par le gourmand col de l’Épine. Encore plus grand, les deux premiers, dingues de l’ASSE depuis l’enfance, ont effectué ce périple avec un « Zokora 5 » et un « Feindouno 14 » dans le dos.…

MB pour SOFOOT.com