ASF condamnée après la mort en 2011 d'un géologue sur le chantier de l'A89

( AFP / THIERRY ZOCCOLAN )

Les sociétés Autoroutes du Sud de la France (ASF) et Egis International ont été condamnées mercredi à de lourdes peines d'amende pour "homicide involontaire aggravé" et "mise en danger de la vie d'autrui" après la mort en 2011 d'un géologue dans un éboulement sur le chantier de l'A89 à Joux (Rhône).

"Elles ont été déclarées coupables pour les deux infractions et condamnées chacune à 250.000 euros d'amende ainsi qu'à la diffusion de la décision pendant deux mois à une fréquence hebdomadaire, à leurs frais", a indiqué à l'AFP le parquet de Villefranche-sur-Saône (Rhône).

Poursuivis devant le tribunal correctionnel de la ville, qui rendait mercredi son délibéré, le concessionnaire de l'A89 et son maître d'oeuvre de l'époque, ont encore la possibilité de faire appel du jugement.

Le 21 septembre 2011, à Joux, Eric Barnichon, un géologue de 44 ans, avait été enseveli sous 25.000 m3 de terre après l'éboulement d'un talus sur le chantier de construction de l’A89. Son corps avait été retrouvé après deux jours de recherche.

Deux ouvriers, présents aussi sur les lieux au moment du drame et également parties civiles au procès qui s'était ouvert le 20 novembre, avaient de peu échappé à la mort.

Ces derniers ont raconté à l'audience qu'ils ne "sav(ai)ent pas que le chantier était arrêté ou que la route départementale avait été fermée pour des raisons de sécurité", le jour du drame, selon le quotidien régional Le Progrès.

Pour leurs avocates, ils avaient été "envoyés au casse-pipe", relate encore le journal, ajoutant que les conseils de la défense pour leur part "avaient plaidé la relaxe".

Construite entre 1991 et 2018, l'autoroute A89 (aussi appelée La Transeuropéenne) relie Bordeaux à Lyon via Clermont-Ferrand. C'est l'une des plus longues autoroutes françaises avec ses 544 kilomètres.