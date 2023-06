Asamoah Gyan prend sa retraite

Asamoah The Gyant.

« Il est temps de raccrocher le maillot et les crampons dans la gloire, a écrit dans un communiqué Asamoah Gyan ce mardi soir. Je mettrai mon expérience et mes connaissances à profit dans le domaine du coaching, des affaires du football et du recrutement ». Le meilleur buteur africain dans l’histoire de la Coupe du monde, avec 6 réalisations sur trois éditions (2006, 2010 et 2014) était sans club depuis sa dernière expérience au Ghana, au Legon Cities, où il n’avait disputé que 6 matchs.…

TJ pour SOFOOT.com