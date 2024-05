Arts de la table: la verrerie française a souffert en 2023

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Les ventes de vaisselle, couverts et autres articles d'arts de la table ont progressé de 3% l'an dernier en France, mais la production de verrerie a souffert en raison des prix de l'énergie, selon un rapport annuel communiqué lundi à l'AFP.

Orfèvrerie, vaisselle en porcelaine ou en faïence, couteaux, fourchettes, etc., les ventes d'articles liés aux arts de la table ont totalisé 1,1 milliard d'euros (hors taxe) en 2023, en augmentation de 3% sur un an, et le commerce non spécialisé (magasins de meubles, enseignes discount) ainsi que la vente à distance ont été particulièrement porteurs, d'après les données annuelles du comité professionnel Francéclat transmises à l'AFP.

Du côté des fournisseurs, le bilan est plus mitigé: le chiffre d'affaires de la production d'arts de la table en France a baissé de 8% sur un an, tandis que les effectifs ont diminué de 7% pour s'établir à 7.559 salariés.

La verrerie, qui a tiré tout le secteur vers le bas, affiche un repli de 19% de son chiffre d'affaires (hors taxe) par rapport à 2022, "frappée de plein fouet par le niveau du coût de l'énergie – en particulier par comparaison avec ses concurrents internationaux – qui s'est traduit par l'arrêt d'un certain nombre de fours chez les industriels", résume Francéclat dans son rapport.

Symbole de ces difficultés, fin avril 2024, la célèbre verrerie Duralex a été une nouvelle fois placée en redressement judiciaire, trois ans après une procédure similaire.

De leur côté, l'orfèvrerie, les couverts et les couteaux ont enregistré un recul de 2% de leurs ventes l'an dernier, indique Francéclat.

La vaisselle (porcelaine, faïence, poterie, bois ou encore acier) est la seule à tirer son épingle du jeu avec un chiffre d'affaires en hausse de 5% qui "dépasse désormais le demi-milliard d'euros, profitant tant de la croissance du luxe dans notre univers que de perspectives favorables dans l'hôtellerie-restauration au plan international, en particulier en ce qui concerne les hôtels 5 étoiles et plus", selon le rapport.

Les exportations des arts de la table français affichent une baisse de 6% l'an dernier par rapport à 2022, mais elles sont cependant "supérieures au milliard d'euros pour la deuxième année consécutive", souligne Francéclat, les principaux marchés étant le Royaume-Uni et les Etats-Unis.

De son côté, l'import se replie de 13%, les importations de verrerie étant logiquement les seules à progresser (+3%), "des coûts de l'énergie sensiblement inférieurs avantageant les producteurs hors Europe", note l'organisation professionnelle.