information fournie par So Foot • 16/07/2023 à 17:55

Arsène Wenger s’enflamme pour Arsenal

Qu’en pensez-vous, Arsène ?

Ce dimanche, Arsène Wenger était présent en tant qu’invité sur la route de la quinzième étape du Tour de France, entre Les Gets et Le Bettex. Eurosport Grande-Bretagne s’est aperçu de sa présence et n’a pu s’empêcher d’aller lui poser quelques questions sur Arsenal. Si les Gunners , longtemps en tête, ont fini par déposer les armes face à Manchester City en 2022-23, leur ancien entraîneur emblématique (1996-2018) est formel : le club londonien décrochera bientôt le titre. « Je crois que nous allons gagner le championnat, c’est aussi simple que cela. J’ai moins de doutes pour Arsenal que pour le cyclisme aujourd’hui » , s’est amusé l’Alsacien.…

RB pour SOFOOT.com