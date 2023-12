Arsène Wenger défend la nouvelle Coupe du monde des clubs

Noyer le poisson.

Révélé dimanche, le nouveau format de la Coupe du monde des clubs, qui passera à 32 équipes, a beaucoup fait parler. Des critiques ont même commencé à émerger, par exemple de la part de Bernardo Silva, auxquelles Arsène Wenger a tenu à répondre dans un communiqué de la FIFA. Le directeur du développement mondial de l’instance défend cette nouvelle formule, semblable à la Coupe du monde. Il explique que cette compétition aidera les clubs du monde entier, qui « disposeront de plus de ressources pour se développer et être compétitifs » . L’idée serait ainsi de donner « plus d’opportunités à plus de joueurs dans le monde entier de jouer et de se confronter au plus haut niveau » , pour que « le football devienne vraiment mondial » .…

CD pour SOFOOT.com