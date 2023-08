Arsenal remporte l'Emirates Cup en battant Monaco

Déjà un trophée pour Arsenal !

Pour leur dernier match amical de l’été, à quatre jours d’un choc face à Manchester City en Community Shield, les Gunners ont remporté l’Emirates Cup ce mercredi soir en venant à bout de Monaco après une séance de tirs au but. Les deux équipes n’avaient pas réussi à se départager au terme de 90 minutes (1-1) lors desquelles Youssouf Fofana avait ouvert la marque d’un but de la tête, avant une égalisation quelques minutes plus tard, encore venue d’un coup de casque signé Eddie Nketiah. Arsenal a été clinique aux tirs au but, tandis que Takumi Minamino a raté le seul de cette séance du côté de Monaco, permettant ensuite à Gabriel de terminer le boulot.…

AL pour SOFOOT.com