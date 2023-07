information fournie par So Foot • 15/07/2023 à 17:05

Arsenal fait sauter la banque pour Declan Rice

Les Gunners ont fait sauter la banque.

Après avoir attiré Kai Havertz contre un joli chèque en provenance de Chelsea, Arsenal a fait encore plus fort cette fois pour s’attacher les services de Declan Rice. Le milieu de terrain international anglais de 24 ans, qui a passé les dix dernières années de sa vie dans l’Est de Londres du côté de West Ham, s’est engagé avec le vice-champion d’Angleterre pour une somme avoisinant les 120 millions d’euros (105 millions de £ selon les médias anglais). Tout simplement le transfert le plus coûteux de l’histoire de l’ancienne maison d’Arsène Wenger, ainsi que le transfert le plus cher pour un joueur anglais.…

AC pour SOFOOT.com