Arsenal, City, Liverpool : des cadors anglais en mode Brexit

Manchester City et Arsenal éliminés, l’Angleterre ne sera pas présente en demi-finales de Ligue des champions pour la première fois depuis quatre ans. Pire, à moins d’un exploit retentissant de Liverpool à Bergame, les trois meilleures équipes du championnat domestique auront toutes quitté la scène avant le dernier carré.

C’était il y a seulement cinq ans, mais cela paraît aujourd’hui une éternité. À l’issue de la saison 2018-2019, quatre clubs anglais trustaient les tickets pour les finales européennes : Liverpool-Tottenham en Ligue des champions et Arsenal-Chelsea en Ligue Europa. Après une décennie de domination des formations espagnoles, il s’agissait alors du symbole d’un retour en force de la perfide Albion, appelée à régner à nouveau sur les compétitions continentales. Sans que cela ne soit annonciateur de la moindre tendance, cette saison fera a minima exception, puisqu’aucun gros bras de Premier League ne devrait soulever de trophée européen d’ici début juin.

Un carré final sans Anglais

C’est en tout cas une certitude en Ligue des champions. Mercredi, la reine des compétitions a souri aux mastodontes du Bayern Munich et du Real Madrid, tout sanctionnant la trop faible expérience d’Arsenal et le manque de réalisme de Manchester City. À l’exception du Final 8 de Lisbonne aux conditions bien particulières, c’est la première fois depuis le printemps 2017 qu’aucun représentant de Premier League ne disputera le dernier carré de la C1 (et même la finale, puisqu’au moins City, Liverpool, Chelsea ou Tottenham se sont hissés jusqu’au match fatidique cinq fois sur les six dernières éditions).…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com