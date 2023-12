Arsenal chute contre Aston Villa et cède la place de leader

Vainqueur de quinze rencontres consécutives à domicile en Premier League, Aston Villa a piégé Arsenal pour empocher une nouvelle victoire (1-0). Suite à ce revers, les Gunners chutent de deux places au classement et Liverpool prend la tête du championnat.

Aston Villa 1-0 Arsenal

But : McGinn (7 e ).

À n’en pas douter, ce 9 décembre 2023 restera un moment d’histoire pour Aston Villa. Et l’histoire, les vainqueurs l’écrivent et les vaincus la raconte, comme l’explique un rappeur des Hauts-de-Seine. Dans le temps additionnel de ce choc colossal entre Aston Villa et Arsenal, Kai Havertz a bien cru arracher le point du match nul au terme d’un cafouillage dans la surface adverse. Après utilisation de la VAR, l’arbitre central Jarred Gillett a tranché : la main de l’Allemand invalide ce but. Avec huit victoires en autant de réceptions depuis le début du championnat, Villa n’avait plus connu un tel démarrage sur ses terres depuis la saison 1932-1933. Unai Emery peut serrer les poings : son équipe est en acier trempé.…

Par Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com