Arrival UK, fabricant de camions électriques, dépose le bilan

Le constructeur de camions électriques britannique Arrival UK a déposé le bilan, d'après un communiqué consulté mardi.

Le cabinet de conseil EY a été nommé pour gérer la restructuration d'Arrival UK et Arrival Automotive UK, filiales de la société Arrival, précise le communiqué, daté de lundi.

Les administrateurs d'EY étudient "les options de vente de ces sociétés et de leurs actifs, y compris la plateforme de véhicules électriques, les logiciels et la propriété intellectuelle, pour le bénéfice des créanciers".

Arrival, qui emploie environ 400 employés dans le monde d'après un communiqué de l'administrateur EY, avait prévenu fin janvier que sa cotation au Nasdaq allait être suspendue et que son titre serait délisté par la place boursière américaine car il ne correspondait plus aux critères de cotation - sans donner de détails.

La trésorerie d'Arrival "s'est retrouvée sous pression à cause des conditions difficiles" économiques "qui ont entrainé des retards dans la mise sur le marché des produits de la société, notamment son minibus XL Van.

D'après la presse britannique, 170 emplois environ sont menacés au Royaume-Uni.

EY et Arrival, contactés par l'AFP, n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter ces informations.

En 2021, Arrival était valorisé plus de 10 milliards de dollars à la Bourse de New York et comptait parmi ses investisseurs le groupe automobile sud-coréen Hyundai.

Le groupe, fondé en 2015, avait vu ses finances de plus en plus sous pression l'an dernier et avait publié en retard ses comptes de 2022.