Arrêt cardiaque, expulsion houleuse et Jordi Mboula : le scénario dantesque qui amène Santander en play-offs de Liga 2

Tout est bien qui finit bien.

Ce samedi, les joueurs et les fans du Racing de Santander ont vécu une rencontre qu’ils ne sont pas prêt d’oublier. Opposé à Elche, les coéquipiers de Clément Grenier ont fait le nécessaire pour s’imposer (3-1) et prendre la 6 e place de Liga 2, synonyme de qualification en play-offs de promotion. Mais le match a failli prendre une toute autre tournure, bien plus tragique. À quelques minutes du coup de sifflet final, un supporter du Racing, âgé de 58 ans a été victime d’une crise cardiaque. Inquiet, Íñigo Sainz-Maza a demandé à l’arbitre d’interrompre la rencontre pour laisser les secours gérer la situation en tribune. Mais l’homme en noir n’a pas souhaité intervenir et a finalement exclu le milieu de terrain pour sa réaction véhémente.…

