information fournie par So Foot • 08/03/2024 à 16:34

Aron Dønnum, un personnage « excentrique » à Toulouse

Toujours à fond les ballons.

Débarqué d’un pays froid, la Norvège, Aron Dønnum a pourtant le sang bien chaud. « Il sortait souvent torse nu et grimpait aux arbres », raconte sa mère Jan Helen dans le dernier numéro de So Foot . Un vrai « jackass » qui à seulement 25 ans a déjà tout fait dans sa vie. « Ski freestyle, handball, foot us, basket… », il aura tout essayé pour finalement trouver sa voie, des crampons aux pieds. « À l’entraînement, lors des séances de penaltys , il tirait le sien en faisant un salto », se souvient son coéquipier au Standard Nicolas Gavory.…

QF pour SOFOOT.com