Armées : un haut-gradé français nommé "commandant suprême" de l'Otan

Le général Lavigne remplace un autre général français.

L'actuel chef d'état-major de l'armée de l'Air française, le général Philippe Lavigne, a été nommé Commandant suprême allié Transformation (SACT) de l'Otan, basé à Norfolk (USA), a annoncé l'Alliance atlantique. Le général Lavigne, 55 ans, remplacera en septembre à ce poste un autre général français, André Lanata, lui-même ancien chef d'état-major de l'armée de l'Air française.

Poste français depuis 2009

Le poste de SACT, créé en 2002 dans le cadre d'une vaste réforme de la structure de commandement de l'Alliance Atlantique, consiste à préparer l'ensemble des capacités militaires dont dispose l'OTAN à faire face à ses missions et défis futurs. Le poste de SACT est occupé par un général français depuis 2009, année marquée par le retour de la France dans le commandement intégré de l'Otan que le général de Gaulle avait quitté en 1966.

Basé au quartier général de ce commandement stratégique à Norfolk (Virginie, côte est des Etats-Unis), le général en charge de la Transformation supervise notamment les campagnes d'exercices planifiées par l'Otan pour tester ses troupes, et leur capacité à intervenir ensemble sur différents types d'opérations.

Pilote de chasse de formation, Philippe Lavigne a enchaîné différentes responsabilités en opérations, dans des instances interministérielles (Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale) et au sein des états-majors. Il a notamment commandé les forces françaises en Afghanistan ainsi que l'aéroport militaire de Kaboul en 2014 et a été chef de cabinet du chef d'état-major des Armées, le général François Lecointre, avant de prendre en 2018 la tête de l'armée de l'Air, devenue en 2020 l'armée de l'Air et de l'Espace.