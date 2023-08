Armand Laurienté : « Je ne peux pas être le nouveau Mbappé, puisqu’on a le même âge »

Dans une chanson de supporters italiens, il est le nouveau Kylian Mbappé. Dans la vraie vie, Armand Laurienté s'apprête à débuter sa deuxième saison à l'étranger à Sassuolo. L'attaquant de 24 ans parle de son passage à Clairefontaine, raconte la place du foot en Italie et s'arrête sur la mode, sa deuxième passion.

Tu as fini la saison en manquant les trois derniers matchs à cause d’un souci au ménisque, est-ce que ce n’est pas finalement le meilleur moment pour être blessé ?

À vrai dire, j’ai décidé de me faire opérer par choix. Ce que les gens ne savent pas, c’est que je trainais ce problème depuis le mois de septembre. J’ai joué toute la saison comme ça. Il fallait trouver le bon moment pour faire cette opération, on a décidé tous ensemble, avec le club et mon entourage, de choisir la fin de saison. J’ai eu dix jours de vacances puis je suis revenu au centre d’entraînement pour me remettre au boulot et faire ma rééducation. J’avais un programme aménagé à la reprise, mais maintenant c’est bon, je suis de retour.…

Propos recueillis par Clément Gavard pour SOFOOT.com