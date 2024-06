information fournie par So Foot • 18/06/2024 à 12:41

Armand Fouillen, ancien entraîneur de Brest et joueur de D1, est décédé

Tonnerre de Brest.

L’ancien entraîneur et responsable du centre de formation de Brest Armand Fouillen est décédé à l’âge de 91 ans. Le Morbihannais a joué près de 200 matchs dans les années 1950 et 1960 dans plusieurs clubs de première et deuxième division au poste d’avant-centre : Lorient, Saint-Étienne, Toulouse, le Red Star, Rennes, avant Cherbourg. Il a remporté le championnat de France 1957 avec les Verts, le premier de l’histoire de l’ASSE.…

UL pour SOFOOT.com