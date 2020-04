Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arianespace annonce la reprise des lancements Reuters • 29/04/2020 à 19:15









ARIANESPACE ANNONCE LA REPRISE DES LANCEMENTS PARIS (Reuters) - Arianespace a annoncé mercredi la reprise prochaine de ses lancements au Centre spatial guyanais de Kourou, qui ont été suspendus le 16 mars en raison de l'épidémie de COVID-19. Un premier lancement Vega partagé d'une cinquantaine de petits satellites est prévu mi-juin et un lancement "double Ariane 5" au profit des clients Intelsat et B-SAT, aura lieu fin juillet, précise la compagnie. "Ces campagnes de lancement se feront dans le strict respect des règles sanitaires édictées par le Préfet de Guyane et le Cnes-CSG", assure-t-elle. (Nicolas delame et Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.