Après une zone de turbulences, Quick retrouve la frite

( AFP / DENIS CHARLET )

Moins de trois ans après sa reprise par un fonds américain, l'enseigne de restauration rapide Quick, un temps vouée à disparaître du sol français, s'est refait une santé financière et souhaite doubler son parc d'ici à 2028, a déclaré son PDG Frédéric Levacher à l'AFP.

Née en 1971 en Belgique, la chaîne de burgers s'est implantée en France en 1980, longtemps seul concurrent du géant américain McDonald's, avant de connaître des difficultés dans les années 2010, puis d'être rachetée par le groupe Bertrand pour étoffer le réseau Burger King en 2015.

Passée de 400 établissements en 2015 - dont une centaine de restaurants en Belgique et Luxembourg cédés à un groupe belge -, à 100 en 2021 lors du rachat par le fonds américain HIG Capital, Quick compte aujourd'hui 140 restaurants.

Après 18 ouvertures en 2023, le PDG souhaite accélérer et vise 30 ouvertures par an d'ici à 2028, dans toutes les zones et en priorité l'Ouest et le Sud-Est où la chaîne est moins présente.

"Quick était vraiment réduit, on avait très peu de restaurants, mais on est en train de reprendre une place face aux grosses chaînes, dans un marché du burger assez dynamique qui pèse 10 milliards d'euros", détaille-t-il à l'AFP.

Sur le podium du fast-food, McDonald's tient la première place avec un peu plus de 1.500 restaurants en France, suivi de Burger King (500 restaurants) et KFC (350 points de vente).

"Avec le nouvel actionnaire et l'équipe que je représente, on est reparti dans l'aventure avec la conviction que du fait de sa notoriété et son histoire avec les clients, Quick avait la capacité de croître à nouveau. On a lancé un plan de relance fin 2022", retrace le PDG.

En 2023, Quick a réalisé 415 millions d'euros de chiffre d'affaires en France, en croissance de 20% par rapport à 2022 et de près de 60% par rapport à fin 2021. A nombre de restaurants comparables, la hausse est de 10% sur un an et de 40% sur deux ans, selon le PDG.

- 1,5 milliard de burgers en 2023 -

Si la hausse du chiffre d'affaires s'explique en bonne partie par une dépense accrue par acheteur, notamment liée à l'inflation, le dirigeant assure qu'elle est aussi liée à un afflux renforcé de clientèle.

Une bonne santé qui attire les convoitises, selon le site L'Informé, qui affirmait en décembre que Quick était de nouveau à vendre.

"Quick va très bien et on peut imaginer que ça attire des convoitises mais je n'ai pas d'information à partager. On a un actionnaire impliqué, on se développe fortement, il n'y a pas d'indication que ça pourrait changer...", commente le dirigeant auprès de l'AFP.

Pour sa croissance, l'enseigne, franchisée à 90%, mise sur la publicité, notamment télévisée, en nouant des partenariats avec des célébrités: Eric et Ramzy, le chef Norbert Tarayre, et dernier en date, l'ancienne star du basket Tony Parker.

Des dépenses marketing avoisinent les 25 millions d'euros pour Quick, soit 5% du budget marketing du secteur en France (500 millions d'euros), selon M. Levacher.

Autre moyen de se distinguer, Quick est la seule grande enseigne de burgers à servir exclusivement de la viande halal dans ses restaurants.

Dans un contexte d'inflation alimentaire, la restauration rapide s'efforce en outre de proposer des formules bon marché à moins de 5 euros, aux côtés de burgers "premiums" à plus de dix euros.

Selon l'"Indice burger" récemment publié par le cabinet Gira Conseil, les Français ont consommé 1,5 milliard de burgers en 2023, chiffre en hausse par rapport à 2021 (+16%) mais en recul par rapport à 2019 (-3,5%).

Le prix moyen relevé est de 12,02 euros, tous points de vente confondus. Il tombe à 6,60 euros dans la restauration rapide.

Une autre étude du cabinet Strateg'eat présentée mi-mars relevait que le burger faisait partie du top 3 des snacks préférés des Français, avec la pizza (numéro 1) et le kebab (numéro 3), avec toutefois un "prix psychologique à ne pas dépasser": 10,50 euros.