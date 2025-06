Après un incendie sur un site classé Seveso, baignade interdite dans l'étang de Berre

Le feu qui s'était déclaré sur un site de traitement de déchets classé Seveso à Rognac, dans les Bouches-du-Rhône, est désormais éteint ( AFP / Lou Benoist )

Après un incendie sur un site de traitement de déchets classé Seveso à Rognac, dans les Bouches-du-Rhône, la baignade est interdite au moins jusqu'à mercredi dans l'étang de Berre en raison d'une pollution des eaux.

L'incendie s'était déclenché samedi à 19H30 dans les entrepôts de l'entreprise Spur spécialisée dans le traitement de déchets de Rognac, une commune en bordure de l'étang de Berre.

Il s'agit d'un site classé Seveso en raison du traitement de déchets dangereux comme des pots de peinture, solvants ou aérosols, selon la préfecture.

Dimanche à mi-journée, "les principaux foyers ont été éteints, il reste des foyers secondaires sous surveillance et toujours traités", indique la préfecture dans un point de situation.

Si à ce stade des analyses de l’atmosphère n'ont pas révélé de toxicité, "une pollution de l’étang de Berre est en revanche constatée, causée par les eaux d’extinction de l'incendie qui n'ont pu être contenues par le bassin de rétention de l'exploitant, ajoutent les autorités.

Les pompiers procèdent donc "à la pose de barrages pour limiter la pollution" et une évaluation est "réalisée conjointement avec le CEDRE (Centre de Documentation de Recherche et d'Expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux) et des analyses par laboratoire des eaux".

En conséquence, la baignade et les activités nautiques "sont interdites par arrêtés préfectoraux jusqu’au mercredi 18 juin sur l’ensemble du rivage de l’étang de Berre".

Dimanche, 80 pompiers et une dizaine de gendarmes restaient mobilisés sur place pour cet incendie qui a nécessité au plus fort du sinistre l'intervention de près de 140 pompiers et 90 engins.

La ligne TER entre Miramas et Pas-des-Lanciers a rouvert et le plan particulier d’intervention (PPI) a été désactivé.