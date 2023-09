information fournie par So Foot • 06/09/2023 à 16:02

Après trois matchs, Romain Saïss quitte déjà Al-Sadd

Qui a dit que l’Arabie Saoudite ne recrutait que des attaquants ?

Romain Saïss n’aura disputé que 56 minutes sous ses nouvelles couleurs d’Al-Sadd avant de changer d’air. Du Qatar à l’Arabie Saoudite, il n’y a qu’un pas et l’ancien Angevin parcourra moins de 600 kilomètres pour rejoindre sa nouvelle équipe. Après trois petits bouts de match, disputés en Coupe arabe des clubs champions, l’international marocain s’est en effet engagé, mercredi, avec Al-Shabab en Arabie Saoudite. Cette transaction se fait sous la forme d’un prêt d’un an, pour celui qui sortait d’une saison du côté de Beşiktaş. La raison de ce départ est surprenante : après avoir pourtant été acheté 2,5 millions d’euros, Saïss (dont l’agent n’est autre que Mehdi Benatia) ne pouvait pas jouer en championnat à cause d’un trop grand nombre « d’extra-communautaires » dans l’effectif.…

JF pour SOFOOT.com