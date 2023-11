information fournie par So Foot • 07/11/2023 à 12:18

Après son éviction d’Orléans, Bernard Casoni va saisir les prud’hommes

La pilule ne passe pas.

Au lendemain de la rupture de son contrat d’entraîneur de l’US Orléans, Bernard Casoni contre-attaque. Le technicien français a annoncé via un communiqué, relayé par L’Équipe , son intention de saisir dès ce mardi « le Conseil des prud’hommes d’Orléans en contestation de cette rupture anticipée ». Il y précise aussi qu’il « conteste fermement toutes les accusations de racisme à son égard » et qu’il « utilisera toutes les voies de recours nécessaires pour être rétabli dans ses droits et pour que son honneur soit lavé » . L’ancien international français a été licencié après des accusations de racisme à son encontre formulées par plusieurs joueurs de l’effectif. Il aurait notamment demandé à « blanchir l’effectif » .…

CD pour SOFOOT.com