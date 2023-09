Après Slimani et Samaris, Coritiba attire Jesé

Une petite chanson pour le bizutage ?

Moins de six mois après son arrivée à la Sampdoria (onze matchs de Serie A, pour un but et une passe décisive), Jesé Rodríguez s’apprête à s’embarquer dans une nouvelle aventure. Celui qui a connu l’Espagne, la France, l’Angleterre, le Portugal, la Turquie et l’Italie s’est en effet envolé pour le Brésil et Coritiba. Actuellement dernière du championnat brésilien, la Coxa a déjà réussi à attirer Islam Slimani et Andreas Samaris. Le 22 septembre prochain, les Vert et Blanc affronteront le Vasco da Gama de Dimitri Payet.…

EL pour SOFOOT.com