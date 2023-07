Après quatre saisons, Mathieu Valbuena quitte l’Olympiakos

En plein Tour de France, « Petit Vélo » fait parler de lui.

À travers une lettre traduite en anglais, grec et français, Mathieu Valbuena a officialisé ce lundi son départ de l’Olympiakos. L’ancien international français a refusé une prolongation de contrat la semaine dernière selon L’Équipe , mais s’en va avec le coeur lourd. « Je suis triste que notre belle histoire se termine mais je resterai à jamais fier d’avoir été nommé capitaine de ce club mythique et de faire partie de votre histoire. Je n’oublierai jamais aucun d’entre vous, et je n’oublierai jamais l’atmosphère de Karaiskakis. Mon seul sentiment pour l’Olympiacos est l’amour et cela ne changera jamais. L’Olympiacos fait partie de ma vie », a communiqué l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille.…

EL pour SOFOOT.com