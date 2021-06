Après les violents orages qui ont touché la France, les assureurs très sollicités

Dans plus de la moitié des cas, les assurés ont appelé pour des prestations de "couverture-toiture".

Une tornade a touché l'église de Saint-Nicolas de Bourgueil (Indre-et-Loire), le 19 juin 2021. ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Habitations ou commerces inondés, toitures arrachées, voitures emportées, dégâts causés par la grêle... Alors que la France est touchée, depuis le début du mois de juin, par de violents épisodes orageux, les assureurs sont très sollicités. L'assureur Mondial Assistance a ainsi indiqué mercredi 23 juin à BFMBusiness qu'il prévoyait d'intervenir auprès de 1.600 foyers d'ici à la fin du mois. "Ces dernières 48 heures (les 21 et 22 juin, ndlr), nous avons enregistré près de 3.000 appels uniquement liés à des demandes d'assistance suite à des événements climatiques", a précisé l'assureur.

Alors que le mois n'est pas encore terminé, le record d'appels a déjà été battu. Il avait été établi en février 2020 lors du passage de la tempête Ciara : Mondial Assistance avait reçu 2.200 appels.

Selon l'assureur, "les zones les plus touchées sont la Seine-et-Marne, la Gironde, le Val-de-Marne, la Marne et l'Essonne". Dans plus de la moitié des cas (53%), les assurés ont appelé pour des prestations de "couverture-toiture". Près d'un appel sur cinq (18%) concernait une demande de relogement. Enfin, 12% des appels portaient sur des nettoyages post-sinistres.