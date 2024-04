« Après les propos de Varane, les langues vont se délier »

Médecin du sport impliqué dans le sujet des commotions cérébrales, Philippe Malafosse suit régulièrement Raphaël Varane, qui s’est exprimé ce mardi sur le danger du jeu de tête pour la santé des footballeurs de haut niveau. Pas la première alerte, mais l’occasion de refaire un point sur les avancées en la matière.

Quels sont vos liens avec Raphaël Varane ?

J’ai pris en charge Raphaël Varane en 2016, quand il était blessé au Real Madrid. Il était venu me consulter directement au Montpellier Hérault Rugby. Depuis, on se voit généralement à l’intersaison pour faire un bilan complet. Sinon, il me soumet des tests de stabilométrie qu’il effectue à Manchester via une application téléchargée sur son portable. Aujourd’hui, on a moyen de digitaliser les données.…

Propos recueillis par Thomas Morlec pour SOFOOT.com