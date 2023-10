Après les propos de Gérald Darmanin, le clan Benzema va porter plainte

Encore dans les affaires malgré lui ?

Accusé d’être en « lien notoire avec les Frères musulmans » par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, Karim Benzema se retrouve une nouvelle fois embarrassé. Au micro de RMC ce jeudi matin, son avocat Me Hugues Vigier a tenu à corriger les dires de l’homme politique. Est-il vraiment proche de cette organisation dont l’objectif est la renaissance islamique et l’implantation de républiques islamiques dans les pays à majorité musulmane ? « Vous me permettrez une réponse courte : non, c’est absolument faux. Je n’ai pas grand-chose à dire à cet égard. ‘Notoire’, ce mot est mal choisi parce que personne n’avait jamais entendu parler de cela. Karim Benzema pourrait le confirmer lui-même, il n’a aucun lien, ni de loin, ni de près, avec les Frères musulmans, c’est inimaginable ce qui a été tenu comme propos. » …

EL pour SOFOOT.com