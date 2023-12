information fournie par So Foot • 07/12/2023 à 17:33

Après les propos d'Oudéa-Castéra et Labrune, la première interdiction de déplacement est tombée

Et c’est parti !

Après la décision du gouvernement d’interdire jusqu’au 18 décembre tous les déplacements de supporters jugés à risque, les arrêtés préfectoraux commencent à tomber, et à n’en pas douter les préfets vont s’en donner à coeur joie. Un arrêté a par exemple été publié mercredi soir par le préfet des Alpes-Maritimes pour interdire aux supporters rémois de se rendre à Nice dimanche pour la rencontre entre le Gym et le Stade de Reims, à l’Allianz Riviera. On attendait une trentaine de supporters visiteurs pour ce match, rapporte France Bleu Azur.…

CD pour SOFOOT.com