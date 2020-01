Après les incendies, une araignée mortelle menace l'Australie

L'inquiétude quittera-t-elle un jour l'Australie ? Les incendies monstres qui ont ravagé les forêts du pays, fait 29 victimes et potentiellement décimé des centaines de millions d'animaux ont laissé place en début de semaine à de la pluie qui, par endroits, a provoqué d'importantes inondations, des tempêtes de sable et des orages de grêle destructeurs. Mais, comme l'explique BFM TV, qui cite CNN, le danger ne s'arrête pas là. Étant donné les conditions météorologiques extraordinaires de ces dernières semaines, les experts mettent désormais en garde les Australiens contre la présence d'araignées à toile-entonnoir, une espèce dont la morsure peut se révéler mortelle. Car les conditions actuelles sont extrêmement favorables à la prolifération de cette espèce.Lire aussi Feux en Australie : l'urgence de sortir des logiques partisanesCe mercredi 22 janvier, les spécialistes du Reptile Park de Somersby, en Nouvelle-Galles du Sud, expliquent que ces araignées originaires des forêts humides de l'est de l'Australie et réputées pour leur venin très toxique et très rapide ont considérablement augmenté leur présence ces derniers jours. « À cause des pluies récentes et des fortes chaleurs que nous sommes en train de traverser, les araignées à toile-entonnoir vont commencer à se déplacer, prévient sur Facebook Daniel Rumsey, du Reptile Park. Il s'agit de l'une des espèces parmi les plus dangereuses de la planète en termes de...