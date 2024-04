Après le Mondial masculin de 2026, les États-Unis et le Mexique visent également le tournoi féminin en 2031

Le Mondial féminin (enfin) de retour au pays.

Candidates à la coorganisation de la Coupe du monde féminine 2027, les fédérations américaine et mexicaine ont finalement choisi de se retirer de la course et de concentrer leurs efforts sur l’édition suivante prévue en 2031. Dans un communiqué partagé par US Soccer sur X, l’instance explique « s’appuyer sur les enseignements et le succès (que sera) la Coupe du monde 2026 (masculine) » en matière de rayonnement national et local, ainsi que dans l’établissement de partenariats pour faire du tournoi féminin de 2031 le premier de l’histoire à disposer de moyens financiers équivalents à ceux d’un tournoi masculin.…

