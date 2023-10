information fournie par So Foot • 21/10/2023 à 13:58

Après le litige autour de son transfert à Guingamp, Florent Duparchy enfin fixé sur son sort

Les joies des litiges contractuels.

On apprenait en septembre que le gardien Florent Duparchy avait porté plainte contre le Stade de Reims pour « mise en danger de la vie d’autrui », après deux commotions cérébrales qu’il estime avoir été mal prises en charge. Mais par ailleurs, c’est un autre dossier, que L’Équipe met en lumière ce samedi, dans lequel était empêtré le joueur. Censé être transféré cet été à l’En avant Guingamp, qui n’a finalement pas voulu de lui à cause de la réapparition de symptômes inquiétants (maux de tête) lors des premiers entraînements, Duparchy ne savait même plus, contractuellement, qui était son employeur.…

JB pour SOFOOT.com