Après le décès d’un supporter de 17 ans à Mayotte, la FFF se porte partie civile

Un jeune homme de 17 ans – appelé Houssein, mais surnommé Jumeau – est décédé mardi à Mayotte après de violents affrontements survenus dimanche entre les supporters de la réserve des Diables noirs de Combani et ceux du FCO de Tsingoni, en Régional 4. D’après Outre-mer La Première, la victime a reçu un parpaing en pleine tête avant de succomber de ses blessures deux jours après le choc. Le préfet de Mayotte a décidé de suspendre toutes les compétitions sportives jusqu’à nouvel ordre.

Ce jeudi, la Fédération française de football a fait part de son désarroi après ces « violences inacceptables » . L’instance a annoncé se porter partie civile « dans le cadre des procédures engagées, aux côtés des victimes » . De leur côté, les deux clubs concernés ont publié un communiqué commun pour apaiser la situation : « Ils demandent aux jeunes de Combani et de Tsingoni de se calmer, de ne pas tomber dans le piège de la violence et de laisser la justice effectuer son travail pour trouver les coupables de ce drame. » Dimanche, un autre adolescent, âgé de 15 ans, a été grièvement blessé alors qu’il devait participer à un match de l’UCS Sada et a été transporté, dans un état grave, à La Réunion.…

