Après la trêve internationale, place au festin !

Après deux semaines d’une trêve internationale sans grands enjeux sportifs (en dehors des barrages), les compétitions de club font enfin leur grand retour ce vendredi. Avec de nombreux chocs au programme pour lancer ces deux mois de folie.

On avait quitté la Ligue 1 au soir d’un festival du Paris Saint-Germain à La Mosson, une rencontre spectaculaire marquée par plusieurs buts de toute beauté. Une journée de championnat également marquée par les impressionnantes célébrations en tribunes à Nantes ou le récital de Rayan Cherki sur la pelouse de Toulouse. Un week-end de Ligue 1, en somme. Deux semaines plus tard, le soufflé a eu le temps de retomber au fil d’une trêve ennuyeuse à souhait. Bonne nouvelle : cette dernière respiration de la saison est enfin terminée, et la folie va pouvoir reprendre. Sprints finaux haletants aux quatre coins de l’Europe, coupes nationales et continentales : les deux prochains mois promettent de nous en mettre plein la vue.

Éloge de l’ennui

Coincée en pleine année de trophées continentaux (CAN et Coupe d’Asie cet hiver, Euro et Copa América cet été), cette trêve internationale du mois de mars n’avait en effet pas grand-chose à offrir. Si ce n’est des matchs amicaux sans intensité ni envie, les joueurs pensant avant tout à ne pas prendre de risques avant les échéances majeures qui s’annoncent, même s’il y a eu quelques frissons pour la Géorgie. « Vous avez une fin de saison qui peut être très chargée, faites attention. Vous avez des échéances et des objectifs à atteindre, les uns et les autres. Il y aura besoin fin mai ou début juin de toute la fraîcheur nécessaire physiquement et psychologiquement aussi. Bravo à l’ensemble du groupe, même si on n’a pas tout bien fait. Mais au moins celui-là, on l’a gagné » , lâchait par exemple un Didier Deschamps bien conscient du contexte à ses ouailles dans la foulée de la victoire poussive face au Chili. Laquelle aura justement coûté cher à Jonathan Clauss, voire Eduardo Camavinga.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com