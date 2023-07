Après la Gold Cup, Cuba reprend un peu de déserteurs

Ce n'est ni une nouveauté ni une surprise, nombreux sont les sportifs cubains à profiter de compétitions internationales pour déserter. C'est ce qu'a fait Sandy Sánchez, portier de 29 ans, lors de la dernière Gold Cup. Un départ de plus qui illustre la sévère crise qui touche l'île depuis de longs mois.

Il n’est jamais évident de renoncer à sa carrière internationale sans être poussé vers la sortie. Raphaël Varane l’a bien fait, mais seulement pour protéger un corps déjà bien usé à tout juste 30 piges. Sandy Sánchez n’a lui pas encore franchi le cap de la trentaine, est plutôt en forme, et pourtant, il vient lui aussi de claquer la porte de sa sélection. À 29 balais, le portier cubain a profité de la dernière Gold Cup aux États-Unis pour se faire la malle après le dernier match de poules des siens – une défaite 4-2 face au Canada le 5 juillet – dont il n’a disputé que les 62 premières minutes avant de sortir définitivement donc. Quatre de ses compatriotes l’avaient imité quelques jours plus tôt, portant le contingent d’athlètes cubains ayant déserté à 35 rien que pour cette année. Et le récent départ du natif de Manatí n’incite pas à l’optimiste pour l’avenir d’une sélection seulement 166 e au classement FIFA et dont le pays traverse une crise sans précèdent.

🔴 | El arquero de la selección cubana de fútbol, Sandy Sánchez, abandonó la concentración del equipo para establecerse en Estados Unidos. Lo hizo tras finalizar el último partido de su equipo en la #CopaOro2023.…

Tous propos recueillis par FP.

Par Florian Porta pour SOFOOT.com