Après la défaite de Gladbach contre Sarrebruck, les racistes s’en prennent à Jordan Siebatcheu

Le Borussia Mönchengladbach s’est ridiculisé en Coupe d’Allemagne, alors certains de ses supporters ont décidé de se ridiculiser encore plus.

Titulaire malheureux lors de la défaite en quarts de finale de Pokal contre la surprise Sarrebruck (2-1), l’attaquant de Gladbach Jordan Siebatcheu a été « victime d’insultes à caractère raciste sur Instagram » , écrit le Borussia, qui ajoute : « La déception et les critiques sont compréhensibles après un match perdu, la haine, les insultes et le racisme ne le sont pas et ne le seront jamais ! Le Borussia défend le respect, la tolérance et combat le racisme ! Nous nous opposons à la discrimination et à l’exclusion sous toutes ses formes. » …

JB pour SOFOOT.com