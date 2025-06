Après la décision de la DNCG, l'OL pourrait être privé de Coupe d'Europe

Deuxième coup de massue en moins de 24 heures.

Selon les informations de L’Équipe , l’Olympique lyonnais , rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG à cause de sa situation financière plus que préoccupante, voit son avenir européen devenir extrêmement incertain. Depuis plusieurs mois, le club était sous surveillance et avait accepté un accord négocié avec l’UEFA, comprenant une lourde amende, un encadrement de la masse salariale et un contrôle des transferts, en échange du respect d’un plan de retour à l’équilibre financier.…

VF pour SOFOOT.com