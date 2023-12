Après l’agression de l’arbitre, Ankaragücü écope de cinq matchs à huis clos et d’une amende

Cinq matchs à huis clos et une amende d’environ 60 000 euros, c’est ce qu’a écopé, ce jeudi, le club d’Ankaragücü trois jours après l’agression de l’arbitre Halil Umut Meler. Lors du passage à tabac, le président Faruk Koca avait notamment assené un violent coup de poing à l’officiel avant que celui-ci ne soit roué de coups au sol par deux autres hommes. Le président, qui a présenté sa démission et qui est d’ores et déjà banni à vie du football par le Conseil de discipline de la Fédération turque de football, et les deux individus ont été placés en détention provisoire.

Halil Umut Meler, sorti mercredi de l’hôpital d’Ankara, où il avait été transporté pour un traumatisme crânien, a annoncé porter plainte contre Faruk Koca, sans savoir s’il arbitrera de nouveau. Les rencontres de championnat turc ont déjà été suspendues jusqu’au 19 décembre.…

EL pour SOFOOT.com