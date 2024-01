information fournie par So Foot • 22/01/2024 à 12:32

Après Guinée-Gambie, les célébrations à Conakry ont fait six morts

Terrible soirée pour la CAN.

Après le match Guinée-Gambie ce vendredi soir (1-0) lors de la deuxième journée de Coupe d’Afrique des nations, les supporters guinéens se sont rassemblés au pays pour fêter leur victoire. Comme le rapporte la BBC et l’AFP, six supporters guinéens sont décédés au cours de ces festivités. En descendant juste après le coup de sifflet dans les rues de Conakry, capitale guinéenne, les fans ont créé des mouvements de foule et des accidents de la route. Au total, plusieurs dizaines de personnes ont également été blessées.…

