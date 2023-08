information fournie par So Foot • 25/08/2023 à 12:33

Après Fabinho ou Henderson, Jürgen Klopp ne veut pas céder Salah à l’Arabie saoudite

Trop, c’est trop.

Durant l’été, Jürgen Klopp et Liverpool ont vu Roberto Firmino, Jordan Henderson et Fabinho céder aux sirènes saoudiennes. Le départ de ses cadres inquiète l’Allemand, qui estime que « la pire chose est que la fenêtre de transfert en Arabie saoudite ferme trois semaines plus tard (qu’en Europe) » . Il va tout de même devoir s’accommoder de l »influence massive du Royaume car un autre de ses joueurs phares est pisté par Al-Ittihad : Mohamed Salah. Le coach des Reds , quant à lui, ne rêve pas de voir l’Égyptien combiner avec Fabinho aussi loin d’Anfield.…

EL pour SOFOOT.com