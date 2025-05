Après Bétharram, l'enseignement catholique lance une campagne "Stop violences"

L'établissement catholique Notre-Dame-de-Bétharram, dans les Pyrénées-Atlantique, le 21 février 2025 ( AFP / Gaizka IROZ )

L'enseignement catholique a annoncé vendredi le lancement d'une campagne d'information et de sensibilisation sur les violences en milieu scolaire dans tous ses établissements, après le scandale de Notre-Dame-de-Bétharram qui a entraîné une libération de la parole sur le sujet.

La campagne "Stop violences" a pour objectif d'"amplifier l'information et renforcer l'implication de tous les acteurs de l'école" sur ce sujet, a indiqué le Secrétariat général de l'enseignement catholique dans un communiqué.

Elle s'appuie notamment sur des affiches à destination des enseignants et personnels, pour leur rappeler les conduites à tenir, et à destination des élèves pour les inciter à parler à un adulte de leur choix dans leur établissement ou à appeler les numéros 119 (enfance en danger) ou 3018 (harcèlement) en cas de problème. Les livrets d'information sur le programme de protection des publics fragiles de l'enseignement catholique seront actualisés.

Cette campagne "contribue à la mise en œuvre du plan ministériel +Brisons le Silence+ que l'enseignement catholique va également déployer, via notamment la mise à disposition des élèves de questionnaires anonymisés et l'utilisation de l'application Faits Etablissements", ajoute celui-ci, sans annoncer d'autres mesures que la campagne d'information.

La ministre de l'Education Elisabeth Borne a annoncé mi-mars un plan intitulé "Brisons le silence, agissons ensemble" pour lutter contre les violences physiques, morales et sexuelles à l'école, dans la foulée des révélations sur les violences physiques et sexuelles à Bétharram et dans plusieurs établissements à travers la France.

Ce plan instaure notamment des questionnaires pour les élèves participant à des voyages scolaires avec nuitées et pour les internes, ainsi que le renforcement des contrôles dans les établissements privés sous contrat. Il prévoit aussi la mise en place obligatoire d'un dispositif de remontée des faits de violence au sein de ces établissements. Ce dispositif existe déjà dans le public avec l'application "Faits établissements".