Après avoir profité de l’erreur de Ter Stegen, Hugo Duro lui affiche son soutien

La vie est Duro quand on est gardien.

Ce lundi, Marc-André ter Stegen a confirmé sa petite forme actuelle contre Valence (victoire 4-2 du Barça) en offrant un but sur un plateau à ses adversaires. Sur un long ballon en profondeur, le portier est sorti de sa surface et a tenté d’éliminer Hugo Duro d’un contrôle subtil ; sauf que l’attaquant a facilement récupéré le ballon et n’avait ensuite plus qu’à pousser le cuir dans le but vide. Une erreur qui n’a finalement pas porté préjudice aux Blaugrana , mais qui ne va pas aider l’Allemand à sortir de sa mauvaise passe.…

FL pour SOFOOT.com