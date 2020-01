Applis de rencontres : les célibataires déçus? mais accros

Sur les applications de rencontres, plus de huit utilisateurs sur dix ne sont pas satisfaits de leur expérience. C'est le constat dressé par une étude YouGov pour l'application Once* menée auprès d'utilisateurs français, allemands et italiens, publiée ce mardi 28 janvier. Les célibataires en quête de rencontres disent être déçus par l'attitude des autres utilisateurs et l'agressivité des échanges. Pis, ils estiment y perdre leur temps.Pourtant, les applications et les sites de rencontres n'ont jamais été aussi populaires. Plus d'un quart des Français s'y sont déjà connectés, une proportion encore plus forte chez les jeunes. Et même déçus, ils y passent encore beaucoup de temps : 67 % consacrent jusqu'à quatre heures par semaine à naviguer entre les profils des autres célibataires.Lire aussi Le premier dimanche de janvier, les célibataires cherchent l'amourApplications addictives« Je ne suis qu'à moitié satisfaite, parce qu'on m'a promis que j'allais y trouver l'homme de ma vie, ce qui n'est pas le cas », explique Gaëlle**, 24 ans, qui n'a pas pour autant quitté les applications de rencontres. « Pour trouver quelqu'un temporairement, c'est pas mal », justifie-t-elle, reconnaissant également une certaine addiction à ce qu'elle voit plutôt comme un « jeu mobile ». « J'y passe une heure par jour, on devient vite accro parce qu'on a envie de voir tous les profils », acquiesce Simon, 24 ans également. Lui surfe plutôt...