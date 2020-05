Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple va rouvrir cette semaine certaines boutiques aux Etats-Unis Reuters • 18/05/2020 à 07:16









APPLE VA ROUVRIR CETTE SEMAINE CERTAINES BOUTIQUES AUX ETATS-UNIS (Reuters) - Apple a annoncé dimanche qu'il allait rouvrir cette semaine plus de 25 de ses boutiques aux Etats-Unis, poursuivant son processus de reprise d'activités de vente à travers le monde après les fermetures imposées par la crise sanitaire liée au coronavirus. Face à l'épidémie, la firme à la pomme a fermé en mars toutes ses boutiques hors de Chine continentale, où une telle mesure avait été décidée en janvier - avant une réouverture progressive des boutiques chinoises en mars. "Notre engagement est de rouvrir nos boutiques quand nous sommes certains que l'environnement est sûr", dit Deirdre O'Brien, à la tête de la division de vente au détail, dans une note diffusée sur le site d'Apple. Les mesures de distanciation sociale seront imposées dans les boutiques et le nombre de clients sera limité, ajoute-t-elle, précisant que dans certains cas seuls des services à l'entrée du magasin seront proposés. Cinq boutiques américaines ont été les premières à rouvrir leurs portes la semaine dernière. Apple dispose de 510 boutiques à travers le monde, et 271 aux Etats-Unis. (Gary McWilliams; version française Jean Terzian)

