APPLE PRODUIRA LE PROCHAIN FILM DE MARTIN SCORSESE SAN FRANCISCO (Reuters) - Apple a conclu un accord avec le réalisateur américain Martin Scorsese pour produire son prochain film, "Killers of the Flower Moon", dans lequel Leonardo DiCaprio et Robert De Niro auront les rôles principaux, ont rapporté mercredi plusieurs médias américains, citant des sources non identifiées. Il s'agit du deuxième film majeur obtenu par Apple, qui a lancé en novembre dernier aux Etats-Unis sa plate-forme de streaming Apple+, après "USS Greyhound - La Bataille de l'Atlantique" avec Tom Hanks en tête d'affiche. Le long-métrage de Scorsese sera estampillé "film original d'Apple" et distribué dans les salles de cinéma du monde entier par Paramount Pictures, propriété de ViacomCBS, ont rapporté le Wall Street Journal et le site d'information Deadline. Selon le Wall Street Journal, Apple faisait notamment face à la concurrence de Netflix, qui a produit le dernier film en date de Scorsese, "The Irishman", réunissant De Niro et Al Pacino. "Killers of the Flower Moon" est une adaptation du livre éponyme de David Grann basé sur une enquête du FBI sur le meurtre d'indigènes de la communauté des Osages, dans l'Etat de l'Oklahoma, dans les années 1920. (Stephen Nellis à San Francisco et Aakriti Bhalla à Bangalore; version française Jean Terzian)

