APPEL À LA MOBILISATION POUR LE PERSONNEL SOIGNANT LE 16 JUIN EN FRANCE PARIS (Reuters) - Syndicats et collectifs du milieu de la santé ont appelé jeudi à une journée d'actions et de grève à travers la France le 16 juin prochain pour obtenir d'avantage de moyens, en plein "Ségur de la Santé", une vaste concertation servant à définir les contours d'un nouveau plan hôpital. "Les politiques d'austérité menées par les différents gouvernements successifs (...) ont généré des carences en matière de prise en charge, qui se sont accentuées pendant la pandémie du Covid-19", peut-on lire dans un communiqué commun, signé par la CGT, FO, Sud Solidaires, Unsa, CFE-CGC, les collectifs Inter Urgences, Inter hôpitaux, ou encore l'Association des médecins urgentistes de France. "La meilleure des reconnaissances pour tous les professionnels des établissements du sanitaire, du médico-social et social, c'est que ce gouvernement enfin prenne en compte l'ensemble de leurs revendications", poursuivent-ils. Ils réclament, entre autres, une revalorisation générale des salaires, un plan de recrutement de personnels, des moyens financiers accrus pour les hôpitaux en 2020 et 2021 ainsi que l'arrêt des fermetures d'établissements et de lits. Le gouvernement a promis de présenter un nouveau "plan hôpital" d'ici l'été, en lançant notamment le 25 mai le "Ségur de la Santé", une vaste concertation avec les partenaires sociaux et les collectifs hospitaliers. (Caroline Pailliez, édité par Henri-Pierre André)

